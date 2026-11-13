IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Red Electrica SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Red Electrica SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Red Electrica SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Red Electrica SA-Anteile betrug an diesem Tag 14,74 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 67,866 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 15,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 074,99 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,50 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Red Electrica SA einen Börsenwert von 8,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at