IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Red Electrica SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Red Electrica SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Red Electrica SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 14,41 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Red Electrica SA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 693,963 Red Electrica SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Red Electrica SA-Aktie auf 14,82 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 284,52 EUR wert. Damit wäre die Investition um 2,85 Prozent gestiegen.

Red Electrica SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,02 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at