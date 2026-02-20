Red Electrica Aktie
20.02.2026 10:04:15
IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Red Electrica SA-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Red Electrica SA-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Red Electrica SA-Papier 17,92 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Red Electrica SA-Aktie investiert, befänden sich nun 558,036 Red Electrica SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.02.2026 auf 15,91 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 878,35 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 8 878,35 EUR entspricht einer negativen Performance von 11,22 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Red Electrica SA bezifferte sich zuletzt auf 8,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
