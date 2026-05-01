Red Electrica Aktie

Red Electrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024

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Langfristige Anlage 01.05.2026 10:03:56

IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Red Electrica SA-Investment von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Red Electrica SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Red Electrica SA-Aktie via Börse STN feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 16,51 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Red Electrica SA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,059 Red Electrica SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Red Electrica SA-Papiers auf 14,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,28 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,72 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Red Electrica SA belief sich jüngst auf 8,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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