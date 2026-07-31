Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Lukrative Red Electrica SA-Investition?
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31.07.2026 10:03:59
IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Red Electrica SA-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden Red Electrica SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Red Electrica SA-Papier bei 16,73 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Red Electrica SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 59,791 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 915,99 EUR, da sich der Wert eines Red Electrica SA-Papiers am 30.07.2026 auf 15,32 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 8,40 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Red Electrica SA bezifferte sich zuletzt auf 8,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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