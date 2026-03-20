IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Electrica SA von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Red Electrica SA-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Red Electrica SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Red Electrica SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,208 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.03.2026 gerechnet (14,88 EUR), wäre die Investition nun 77,49 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 22,51 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Red Electrica SA belief sich jüngst auf 8,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at