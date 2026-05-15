IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Electrica SA von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren Red Electrica SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Red Electrica SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Red Electrica SA-Papier 19,53 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Red Electrica SA-Aktie investiert, befänden sich nun 512,164 Red Electrica SA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Red Electrica SA-Papiere wären am 14.05.2026 7 421,25 EUR wert, da der Schlussstand 14,49 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 25,79 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Red Electrica SA bezifferte sich zuletzt auf 7,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at