IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Red Electrica SA-Investment eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Red Electrica SA-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Red Electrica SA-Papier letztlich bei 18,10 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 552,486 Red Electrica SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 290,06 EUR, da sich der Wert eines Red Electrica SA-Anteils am 31.08.2023 auf 15,01 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 17,10 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Red Electrica SA bezifferte sich zuletzt auf 8,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

