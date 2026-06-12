IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Red Electrica SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Red Electrica SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Red Electrica SA-Papier bei 19,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Red Electrica SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,088 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,62 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,38 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Red Electrica SA bezifferte sich zuletzt auf 8,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at