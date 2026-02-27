Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Red Electrica SA-Investition im Blick
|
27.02.2026 10:03:43
IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Red Electrica SA-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,15 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Red Electrica SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,831 Red Electrica SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Red Electrica SA-Aktie auf 15,44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,03 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 9,97 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Red Electrica SA zuletzt 8,84 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!