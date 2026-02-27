IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Red Electrica SA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Red Electrica SA-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,15 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Red Electrica SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,831 Red Electrica SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Red Electrica SA-Aktie auf 15,44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,03 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 9,97 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Red Electrica SA zuletzt 8,84 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at