Red Electrica Aktie

Red Electrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Red Electrica SA-Investition im Blick 27.02.2026 10:03:43

IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Red Electrica SA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Red Electrica SA-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,15 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Red Electrica SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,831 Red Electrica SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Red Electrica SA-Aktie auf 15,44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,03 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 9,97 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Red Electrica SA zuletzt 8,84 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Red Electrica SA

mehr Nachrichten