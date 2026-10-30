Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Performance unter der Lupe
|
30.10.2026 10:03:36
IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 30.10.2016 wurde das Red Electrica SA-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Red Electrica SA-Papier 19,17 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 521,785 Red Electrica SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 7 993,74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,32 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 20,06 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Red Electrica SA bezifferte sich zuletzt auf 8,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Red Electrica SA
Analysen zu Red Electrica SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Red Electrica SA
|15,42
|1,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.