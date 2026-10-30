IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Red Electrica SA-Investment gewesen.

Am 30.10.2016 wurde das Red Electrica SA-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Red Electrica SA-Papier 19,17 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 521,785 Red Electrica SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 7 993,74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,32 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 20,06 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Red Electrica SA bezifferte sich zuletzt auf 8,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at