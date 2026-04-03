Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Red Electrica SA-Anlage im Blick
|
03.04.2026 10:03:38
IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Red Electrica SA-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,23 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hat, hat nun 616,143 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Red Electrica SA-Papiers auf 15,07 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 285,27 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 7,15 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Red Electrica SA bezifferte sich zuletzt auf 8,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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