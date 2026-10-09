IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Red Electrica SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Red Electrica SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Red Electrica SA-Anteile betrug an diesem Tag 16,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Red Electrica SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 611,621 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (14,70 EUR), wäre die Investition nun 8 990,83 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,09 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Red Electrica SA belief sich zuletzt auf 7,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at