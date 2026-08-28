Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Frühe Investition
|
28.08.2026 10:03:39
IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Red Electrica SA von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Red Electrica SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,04 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 587,027 Red Electrica SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 15,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 922,81 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -10,77 Prozent.
Der Börsenwert von Red Electrica SA belief sich zuletzt auf 8,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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