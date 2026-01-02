IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Red Electrica SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Red Electrica SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Red Electrica SA-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende standen Red Electrica SA-Anteile an diesem Tag bei 16,73 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 59,773 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 31.12.2025 auf 15,17 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 906,75 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 9,32 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Red Electrica SA belief sich zuletzt auf 8,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at