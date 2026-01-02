Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Profitable Red Electrica SA-Anlage?
|
02.01.2026 10:03:35
IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Red Electrica SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Red Electrica SA-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende standen Red Electrica SA-Anteile an diesem Tag bei 16,73 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 59,773 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 31.12.2025 auf 15,17 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 906,75 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 9,32 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Red Electrica SA belief sich zuletzt auf 8,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Red Electrica SAmehr Nachrichten
Analysen zu Red Electrica SAmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Red Electrica SA
|15,24
|0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.