IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit dem Red Electrica SA-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18,28 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Red Electrica SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 54,705 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.06.2026 auf 15,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 838,07 EUR wert. Mit einer Performance von -16,19 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Red Electrica SA eine Börsenbewertung in Höhe von 8,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at