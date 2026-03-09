IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Repsol-Papier via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende standen Repsol-Anteile an diesem Tag bei 15,08 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 663,130 Repsol-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 766,58 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Papiers am 06.03.2026 auf 20,76 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +37,67 Prozent.

Zuletzt verbuchte Repsol einen Börsenwert von 22,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at