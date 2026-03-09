Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
Lukrative Repsol-Anlage?
|
09.03.2026 10:03:48
IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Repsol-Papier via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende standen Repsol-Anteile an diesem Tag bei 15,08 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 663,130 Repsol-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 766,58 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Papiers am 06.03.2026 auf 20,76 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +37,67 Prozent.
Zuletzt verbuchte Repsol einen Börsenwert von 22,94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Repsol S.A.
Analysen zu Repsol S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Repsol S.A.
|20,28
|-1,84%
