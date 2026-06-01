Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
|Lukrativer Repsol-Einstieg?
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01.06.2026 10:04:06
IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die Repsol-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Repsol-Anteile an diesem Tag bei 13,00 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Repsol-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 769,527 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 960,37 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Anteils am 29.05.2026 auf 22,04 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 69,60 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Repsol belief sich jüngst auf 24,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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