Repsol Aktie

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WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115

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Repsol-Performance im Blick 03.08.2026 10:03:45

IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Repsol-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Repsol-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,55 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 046,901 Repsol-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 31.07.2026 27 617,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,38 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 176,17 Prozent angezogen.

Alle Repsol-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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19.03.26 Repsol Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.09.24 Repsol Neutral UBS AG
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