IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repsol-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Repsol-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Repsol-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Repsol-Anteile bei 11,02 EUR. Bei einem Repsol-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 90,711 Repsol-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 789,37 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Anteils am 25.09.2026 auf 30,75 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 178,94 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Repsol belief sich zuletzt auf 33,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at