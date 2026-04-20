IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Repsol von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Repsol-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Repsol-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Repsol-Anteile betrug an diesem Tag 6,90 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Repsol-Aktie investierten, hätten nun 1 448,706 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.04.2026 gerechnet (19,72 EUR), wäre das Investment nun 28 568,49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 185,68 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Repsol bezifferte sich zuletzt auf 21,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at