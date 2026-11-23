Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
|Frühe Investition
|
23.11.2026 10:03:36
IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Repsol von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Repsol-Papier via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 10,61 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Repsol-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,429 Repsol-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 268,34 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Anteils am 20.11.2026 auf 28,46 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 168,34 Prozent gleich.
Repsol wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30,60 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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