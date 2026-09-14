IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Repsol von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Repsol-Aktie Investoren gebracht.

Die Repsol-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Repsol-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,57 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 686,342 Repsol-Aktien im Depot. Die gehaltenen Repsol-Anteile wären am 11.09.2026 19 849,00 EUR wert, da der Schlussstand 28,92 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 98,49 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Repsol eine Marktkapitalisierung von 31,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at