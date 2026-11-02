Repsol Aktie

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WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115

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Hochrechnung 02.11.2026 10:03:52

IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repsol-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Repsol-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Repsol-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Repsol-Anteile an diesem Tag bei 7,81 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Repsol-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,806 Anteilen. Die gehaltenen Repsol-Papiere wären am 30.10.2026 393,53 EUR wert, da der Schlussstand 30,73 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 293,53 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Repsol betrug jüngst 33,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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19.03.26 Repsol Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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