IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repsol-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Repsol-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Repsol-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Repsol-Anteile betrug an diesem Tag 13,28 EUR. Bei einem Repsol-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,530 Repsol-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Repsol-Aktie auf 21,24 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 159,94 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 159,94 EUR, was einer positiven Performance von 59,94 Prozent entspricht.

Alle Repsol-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at