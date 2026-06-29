Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
|Rentable Repsol-Anlage?
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29.06.2026 10:03:53
IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repsol-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Repsol-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Repsol-Anteile betrug an diesem Tag 13,28 EUR. Bei einem Repsol-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,530 Repsol-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Repsol-Aktie auf 21,24 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 159,94 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 159,94 EUR, was einer positiven Performance von 59,94 Prozent entspricht.
Alle Repsol-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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