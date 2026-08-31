Repsol Aktie

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WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115

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Profitable Repsol-Investition? 31.08.2026 10:03:47

IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repsol-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Repsol-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Repsol-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Repsol-Papier bei 9,71 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,304 Repsol-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 274,09 EUR, da sich der Wert einer Repsol-Aktie am 28.08.2026 auf 26,60 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 274,09 EUR, was einer positiven Performance von 174,09 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Repsol belief sich zuletzt auf 28,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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19.03.26 Repsol Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.09.24 Repsol Neutral UBS AG
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