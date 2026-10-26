Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
|Profitable Repsol-Anlage?
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26.10.2026 10:04:08
IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repsol-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Repsol-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11,54 EUR wert. Bei einem Repsol-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 866,551 Repsol-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 528,60 EUR, da sich der Wert einer Repsol-Aktie am 23.10.2026 auf 29,46 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 25 528,60 EUR entspricht einer Performance von +155,29 Prozent.
Der Repsol-Wert an der Börse wurde auf 31,67 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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