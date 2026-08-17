IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repsol von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Repsol-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Repsol-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Repsol-Anteile bei 13,37 EUR. Bei einem Repsol-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74,794 Repsol-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Repsol-Aktie auf 26,79 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 003,74 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 100,37 Prozent erhöht.

Alle Repsol-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at