Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
|Rentables Repsol-Investment?
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17.08.2026 10:04:12
IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repsol von vor einem Jahr abgeworfen
Das Repsol-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Repsol-Anteile bei 13,37 EUR. Bei einem Repsol-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74,794 Repsol-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Repsol-Aktie auf 26,79 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 003,74 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 100,37 Prozent erhöht.
Alle Repsol-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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