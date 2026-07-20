Repsol Aktie

Repsol für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115

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Repsol-Anlage im Blick 20.07.2026 10:04:24

IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Repsol-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Repsol-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Repsol-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Repsol-Aktie bei 13,09 EUR. Bei einem Repsol-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,639 Repsol-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 187,17 EUR, da sich der Wert einer Repsol-Aktie am 17.07.2026 auf 24,50 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87,17 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Repsol betrug jüngst 27,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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19.03.26 Repsol Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.09.24 Repsol Neutral UBS AG
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