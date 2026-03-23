Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
|Lukrativer Repsol-Einstieg?
|
23.03.2026 10:04:34
IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Repsol von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Repsol-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,23 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Repsol-Papier investiert hätte, hätte er nun 160,459 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.03.2026 auf 24,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 892,74 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 289,27 Prozent vermehrt.
Repsol erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Repsol S.A.
Analysen zu Repsol S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Repsol S.A.
|22,38
|-6,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Wall Street schließlich stärker -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street ging es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.