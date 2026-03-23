IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Repsol von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Repsol eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Repsol-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,23 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Repsol-Papier investiert hätte, hätte er nun 160,459 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.03.2026 auf 24,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 892,74 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 289,27 Prozent vermehrt.

Repsol erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at