IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Repsol von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Repsol-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 10.08.2016 wurde das Repsol-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Repsol-Papiers betrug an diesem Tag 7,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Repsol-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,506 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,28 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 341,43 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 241,43 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Repsol einen Börsenwert von 27,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at