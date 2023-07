IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Sacyr Vallehermoso eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Sacyr Vallehermoso-Papier an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Sacyr Vallehermoso-Papiers betrug an diesem Tag 2,30 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert hat, hat nun 43,498 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.07.2023 auf 3,04 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,32 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32,32 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Sacyr Vallehermoso eine Börsenbewertung in Höhe von 2,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at