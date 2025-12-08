IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sacyr Vallehermoso gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Sacyr Vallehermoso-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,85 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert hat, hat nun 54,178 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.12.2025 auf 3,87 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 209,56 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 109,56 Prozent vermehrt.

Sacyr Vallehermoso wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,06 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at