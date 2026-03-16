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Sacyr Vallehermoso Aktie

Sacyr Vallehermoso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

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Sacyr Vallehermoso-Investmentbeispiel 16.03.2026 10:04:12

IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Sacyr Vallehermoso-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit Sacyr Vallehermoso-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 350,631 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Sacyr Vallehermoso-Papiere wären am 13.03.2026 1 441,09 EUR wert, da der Schlussstand 4,11 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44,11 Prozent angezogen.

Sacyr Vallehermoso markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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