Sacyr Vallehermoso Aktie

Sacyr Vallehermoso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

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Profitable Sacyr Vallehermoso-Anlage? 26.10.2026 10:04:08

IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sacyr Vallehermoso-Investment gewesen.

Am 26.10.2023 wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Sacyr Vallehermoso-Anteile bei 2,66 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,622 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 3,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,68 EUR wert. Mit einer Performance von +48,68 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Sacyr Vallehermoso erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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