Sacyr Vallehermoso Aktie
WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214
|Lukrative Sacyr Vallehermoso-Anlage?
|
23.11.2026 10:03:36
IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Sacyr Vallehermoso-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,02 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 330,688 Sacyr Vallehermoso-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (4,06 EUR), wäre das Investment nun 1 341,27 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +34,13 Prozent.
Alle Sacyr Vallehermoso-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sacyr Vallehermoso S.A.
Analysen zu Sacyr Vallehermoso S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sacyr Vallehermoso S.A.
|4,09
|1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung setzt ein: ATX auf Erholungskurs -- DAX mit robustem Auftakt in die neue Woche -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in China
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.