Investoren, die vor Jahren in Sacyr Vallehermoso-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Sacyr Vallehermoso-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,02 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 330,688 Sacyr Vallehermoso-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (4,06 EUR), wäre das Investment nun 1 341,27 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +34,13 Prozent.

Alle Sacyr Vallehermoso-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at