Sacyr Vallehermoso Aktie

Sacyr Vallehermoso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

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Lukrative Sacyr Vallehermoso-Anlage? 27.04.2026 10:03:32

IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sacyr Vallehermoso-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Sacyr Vallehermoso-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,74 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 574,247 Sacyr Vallehermoso-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sacyr Vallehermoso-Anteile wären am 24.04.2026 2 686,33 EUR wert, da der Schlussstand 4,68 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 168,63 Prozent.

Sacyr Vallehermoso wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,74 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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