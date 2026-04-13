Sacyr Vallehermoso Aktie
WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214
|Sacyr Vallehermoso-Investment im Blick
|
13.04.2026 10:03:42
IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sacyr Vallehermoso-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 13.04.2023 wurde das Sacyr Vallehermoso-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Sacyr Vallehermoso-Papier an diesem Tag bei 2,98 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3 355,705 Sacyr Vallehermoso-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.04.2026 auf 4,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 630,87 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 56,31 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Sacyr Vallehermoso belief sich zuletzt auf 3,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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