IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sacyr Vallehermoso-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sacyr Vallehermoso-Aktie Investoren gebracht.

Am 13.04.2023 wurde das Sacyr Vallehermoso-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Sacyr Vallehermoso-Papier an diesem Tag bei 2,98 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3 355,705 Sacyr Vallehermoso-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.04.2026 auf 4,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 630,87 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 56,31 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sacyr Vallehermoso belief sich zuletzt auf 3,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at