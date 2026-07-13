IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sacyr Vallehermoso-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Sacyr Vallehermoso-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Sacyr Vallehermoso-Papier bei 2,11 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 47,393 Sacyr Vallehermoso-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sacyr Vallehermoso-Papiers auf 4,73 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 224,36 EUR wert. Mit einer Performance von +124,36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Sacyr Vallehermoso belief sich zuletzt auf 3,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at