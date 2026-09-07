Sacyr Vallehermoso Aktie

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WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

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Sacyr Vallehermoso-Performance 07.09.2026 10:04:00

IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sacyr Vallehermoso von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sacyr Vallehermoso-Aktie gebracht.

Sacyr Vallehermoso-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,16 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Sacyr Vallehermoso-Papier investiert hätte, hätte er nun 4 633,920 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 953,66 EUR, da sich der Wert einer Sacyr Vallehermoso-Aktie am 04.09.2026 auf 4,31 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +99,54 Prozent.

Der Börsenwert von Sacyr Vallehermoso belief sich zuletzt auf 3,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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