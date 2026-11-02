Sacyr Vallehermoso Aktie

Sacyr Vallehermoso ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

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Frühe Investition 02.11.2026 10:03:52

IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sacyr Vallehermoso von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Sacyr Vallehermoso-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit Sacyr Vallehermoso-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Sacyr Vallehermoso-Anteile an diesem Tag 2,50 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert, befänden sich nun 400,641 Sacyr Vallehermoso-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sacyr Vallehermoso-Papiers auf 4,05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 622,60 EUR wert. Damit wäre die Investition um 62,26 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Sacyr Vallehermoso belief sich zuletzt auf 3,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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