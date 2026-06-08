Sacyr Vallehermoso Aktie

Sacyr Vallehermoso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

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Sacyr Vallehermoso-Performance 08.06.2026 10:04:23

IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sacyr Vallehermoso-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Sacyr Vallehermoso-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 08.06.2023 wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,98 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 335,121 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.06.2026 auf 4,58 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 533,51 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 53,35 Prozent vermehrt.

Der Sacyr Vallehermoso-Wert an der Börse wurde auf 3,66 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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