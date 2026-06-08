Sacyr Vallehermoso Aktie
WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214
|Sacyr Vallehermoso-Performance
|
08.06.2026 10:04:23
IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sacyr Vallehermoso-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 08.06.2023 wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,98 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 335,121 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.06.2026 auf 4,58 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 533,51 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 53,35 Prozent vermehrt.
Der Sacyr Vallehermoso-Wert an der Börse wurde auf 3,66 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!