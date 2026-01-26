Sacyr Vallehermoso Aktie

WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

Frühes Investment 26.01.2026 10:04:21

IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sacyr Vallehermoso-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Sacyr Vallehermoso eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,86 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 53,763 Sacyr Vallehermoso-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.01.2026 212,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,95 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 112,26 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Sacyr Vallehermoso belief sich zuletzt auf 3,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

