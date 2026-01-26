IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sacyr Vallehermoso-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Sacyr Vallehermoso eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,86 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 53,763 Sacyr Vallehermoso-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.01.2026 212,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,95 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 112,26 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Sacyr Vallehermoso belief sich zuletzt auf 3,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at