IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sacyr Vallehermoso-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Sacyr Vallehermoso-Anteilen via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3,28 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert hat, hat nun 3 045,067 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.10.2025 auf 3,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 820,95 EUR wert. Damit wäre die Investition um 18,21 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Sacyr Vallehermoso belief sich zuletzt auf 3,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
