Sacyr Vallehermoso Aktie
WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214
|Lukrative Sacyr Vallehermoso-Anlage?
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06.07.2026 10:03:54
IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sacyr Vallehermoso von vor 3 Jahren abgeworfen
Sacyr Vallehermoso-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,02 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3 309,067 Sacyr Vallehermoso-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 148,25 EUR, da sich der Wert einer Sacyr Vallehermoso-Aktie am 03.07.2026 auf 4,88 EUR belief. Mit einer Performance von +61,48 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Sacyr Vallehermoso belief sich jüngst auf 3,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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