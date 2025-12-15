Sacyr Vallehermoso Aktie

WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

Lukrative Sacyr Vallehermoso-Investition? 15.12.2025 10:04:02

IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sacyr Vallehermoso von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Sacyr Vallehermoso-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Sacyr Vallehermoso-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Sacyr Vallehermoso-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3,19 EUR. Bei einem Sacyr Vallehermoso-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 313,087 Sacyr Vallehermoso-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.12.2025 1 176,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,76 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 176,58 EUR entspricht einer Performance von +17,66 Prozent.

Sacyr Vallehermoso erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

