IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sacyr Vallehermoso-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Sacyr Vallehermoso-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 18.05.2021 wurde die Sacyr Vallehermoso-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,26 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 442,478 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.05.2026 auf 4,61 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 039,82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 103,98 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Sacyr Vallehermoso belief sich zuletzt auf 3,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at