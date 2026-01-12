Sacyr Vallehermoso Aktie

Sacyr Vallehermoso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Sacyr Vallehermoso-Investition? 12.01.2026 10:03:45

IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sacyr Vallehermoso-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sacyr Vallehermoso-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Sacyr Vallehermoso-Papier letztlich bei 3,13 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 319,898 Sacyr Vallehermoso-Papiere. Die gehaltenen Sacyr Vallehermoso-Papiere wären am 09.01.2026 1 289,19 EUR wert, da der Schlussstand 4,03 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,92 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Sacyr Vallehermoso bezifferte sich zuletzt auf 3,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sacyr Vallehermoso S.A.

mehr Nachrichten