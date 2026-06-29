Sacyr Vallehermoso Aktie
WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214
|Performance im Blick
|
29.06.2026 10:03:53
IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sacyr Vallehermoso-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Sacyr Vallehermoso-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 3,47 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 288,184 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.06.2026 auf 4,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 359,08 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 359,08 EUR, was einer positiven Performance von 35,91 Prozent entspricht.
Insgesamt war Sacyr Vallehermoso zuletzt 3,77 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!