IBEX 35-Titel Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Sacyr Vallehermoso-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Sacyr Vallehermoso-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Sacyr Vallehermoso-Aktie bei 2,09 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,755 Sacyr Vallehermoso-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 229,70 EUR, da sich der Wert eines Sacyr Vallehermoso-Anteils am 17.04.2026 auf 4,81 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 129,70 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Sacyr Vallehermoso betrug jüngst 3,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at